Синтаксический разбор предложений. 1 Во время своего пребывание в городе мы посе??или многие его достопримечательности. 2 Он предавал большое значение умению говорить точно. 3 Мне было трудно привести пример. 4 Домик распол...

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Синтаксический разбор предложений. 1 Во время своего пребывание в городе мы посе??или многие его достопримечательности. 2 Он предавал большое значение умению говорить точно. 3 Мне было трудно привести пример. 4 Домик расположили на опушки леса.

Автор: Гость