Периметр треугольника равен 97 с одна сторона -а см вторая б см . составьте вырожение для нахождения третьей стороны. вычислите длинну третьей стороны, если а =32 б=26

Математика
Периметр треугольника равен 97 с одна сторона -а см вторая б см . составьте вырожение для нахождения третьей стороны. вычислите длинну третьей стороны, если а =32 б=26
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97-(а+в)  - выражение 97-(32+26)=97-58=39(см) -длина третьей стороны.
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