Периметр треугольника равен 97 с одна сторона -а см вторая б см . составьте вырожение для нахождения третьей стороны. вычислите длинну третьей стороны, если а =32 б=26

Математика

Периметр треугольника равен 97 с одна сторона -а см вторая б см . составьте вырожение для нахождения третьей стороны. вычислите длинну третьей стороны, если а =32 б=26

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