Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 9,6 м и 2,15 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 20 см, а ширина — 5 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия в...
Геометрия
Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 9,6 м и 2,15 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 20 см, а ширина — 5 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия всего пола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 9.6 * 2.15 = 20.64 м2 - площадь комнаты 20 см= 0,2 м 5 см = 0,05 м S1 = 0.2 * 0.05 = 0.01 м2 - площадь одной дощечки паркета 20,64 : 0,01 = 2064 дощечек потребуется для покрытия всего пола
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