Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 9,6 м и 2,15 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 20 см, а ширина — 5 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия в...

Геометрия

Пол комнаты, который имеет форму прямоугольника со сторонами 9,6 м и 2,15 м, необходимо покрыть паркетом прямоугольной формы. Длина дощечки паркета равна 20 см, а ширина — 5 см. Сколько потребуется таких дощечек для покрытия всего пола?

Автор: Гость