Выполнить морфологический разбор причастий помещено {зарание спасибо}

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Выполнить морфологический разбор причастий помещено {зарание спасибо}
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Гость:
Помещено по. | приставка мещ |корень ен |суффикс о |окончание. Как то так) Возможно, я не поняла задание
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