Выполнить морфологический разбор причастий помещено {зарание спасибо}
Русский язык
Выполнить морфологический разбор причастий помещено {зарание спасибо}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помещено по. | приставка мещ |корень ен |суффикс о |окончание. Как то так) Возможно, я не поняла задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прочитай формулировки задач и скажи, что в них общего. 1. Миша нашел 5 белых грибов, а Маша - 7. На сколько больше белых грибов нашла Маша, чем М...
География
Математика