Сколько будет 2+2? В шестнадцатеричной системе счисления.
Математика
Сколько будет 2+2? В шестнадцатеричной системе счисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ это : 4294967296
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи...
Математика
Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая ...
Математика
Периметр треугольника равен 97 с одна сторона -а см вторая б см . составьте вырожение для нахождения третьей стороны. вычислите длинну третьей стор...
Английский язык