Помогите пж #625. срочно. заранее спс

Гость: Гость:

Возьми за x - число кошек. Значит (8-x) - число кур. У кошек 4 лапы, значит 5*4*x = 20x - число когтей у кашек. У кур 2 ноги, значит 4*2*(8-x) = 8(8-x) - число когтей у кур. Т. к. вместе 100 когтей, то получаем равенство: 20x + 8(8-x) = 100; 20x + 64-8x = 100; 12x = 36; x=3 - число кошек во дворе. Дальше представляем 8-3 = 5 - число кур во дворе.