Физика. какова математическая зависимость между удлининением пружины и приложен??ой силой.?????? пж помогите
Физика
Физика. какова математическая зависимость между удлининением пружины и приложен??ой силой.?????? пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cила, делённая на коэффициент упругости, даст удлинение
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