Покажи с помощью скобок какие два слагаемых заменили значением их суммы 30 + 40 + 7 = 70 40+8+50=40+58

Математика

Покажи с помощью скобок какие два слагаемых заменили значением их суммы 30 + 40 + 7 = 70 40+8+50=40+58

Автор: Гость