Покажи с помощью скобок какие два слагаемых заменили значением их суммы 30 + 40 + 7 = 70 40+8+50=40+58
Математика
Покажи с помощью скобок какие два слагаемых заменили значением их суммы 30 + 40 + 7 = 70 40+8+50=40+58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+40+(7)=70 40+(8+50)=40+58
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