сформулируйте правила построения национальных отношений

Гость: Гость:

1. каждая национальная группа в многонациональном государстве должна иметь права, равные правам другой нации. 2. не может быть никакой дискриминации, то есть ограничения в правах по национальному признаку. 3. каждая нация должна получить право на самоопределение, то есть может участвовать в выборе своего будущего.