сформулируйте правила построения национальных отношений

Обществознание
сформулируйте правила построения национальных отношений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. каждая национальная группа в многонациональном государстве должна иметь права, равные правам другой нации. 2. не может быть никакой дискриминации, то есть ограничения в правах по национальному признаку. 3. каждая нация должна получить право на самоопределение, то есть может участвовать в выборе своего будущего. 
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