Переведите на татарский плиз:)))))

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Переведите на татарский плиз:)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минем шэхэрдэ куп статуялар. Безнен шэхэргэ куп кенэ туристлар килэлэр. Безнен авылдан балалар лагерьга киттелэр. Безнен авылга туристлар килэлэр. Безнен урамда фонтан бар. Сезнен урамда фонтан бармы?
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