Как умножить 4 корня из 3 на 3?
Математика
Как умножить 4 корня из 3 на 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4√3*3=12√3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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