Помогите пожалуйста, кратко 16 параграф по Истории нового времени 7 класс
История
Помогите пожалуйста, кратко 16 параграф по Истории нового времени 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период XVII века возникает эпоха Возрождения. Появляется больше искусств, культура играет большую роль в государствах, возникает больше стилей в литературе и архитектуре, это Барроко(только в архитектуре) и Классицизм. Барроко достиг высшего расцвета в Риме, он означает причудливый образ, классицизм возникает во Франции, означает эстетичность, строгость и классику. Также известны были художники, которые первые открыли школы живописи, это Рембрандт и Веласкеса.
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