Вычисли значение выражения разными способами подчеркни удобный способ 27 + скобоч??ах 18 + 13

Математика
Вычисли значение выражения разными способами подчеркни удобный способ 27 + скобоч??ах 18 + 13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(27+13)+18=58 (18+27)+13+58
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополни текст именами существительными Звоном и солнцем наполнена весна-...... .Чуд??сная........капели,первое........птиц,.......кристальных ручей...
Ответить
Русский язык
Укажите, какой союз использован в сложносочиненном предложении:Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь. 1)Противительный 2)Соединительный ...
Ответить
Математика
Помогите с задачей!!! Число диагоналей многоугольника на 12 больше числа его сторон. Сколько сторон у этого многоугольника?
Ответить
Русский язык
Каких эпизодов не хватает сказка о золотой рыбке
Ответить
История
Расскажите о еретических течениях по плану: 1) название ереси; 2) как широко ересь б??ла распространена; 3) основные взгляды еретиков.
Ответить