Вычисли значение выражения разными способами подчеркни удобный способ 27 + скобоч??ах 18 + 13
Математика
Вычисли значение выражения разными способами подчеркни удобный способ 27 + скобоч??ах 18 + 13
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(27+13)+18=58 (18+27)+13+58
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