Каких эпизодов не хватает сказка о золотой рыбке
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Каких эпизодов не хватает сказка о золотой рыбке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭПИЗОД 1: Баба отправляет старика на рыбалку и ворчит на него всегда. ЭПИЗОД 2: Старик идет к морю, где в его невод попадается золотая рыбка и обещает исполнить 3 желания. ЭПИЗОД 3: Старуха отправляет старика к морю, чтобы тот попросил нового корыта у рыбки, потому что их разбито. ЭПИЗОД 4: Старуха отправляет старика снова к рыбке. За новой избой. ЭПИЗОД 5: Старуха отправляет старика к рыбке, потому что не хочет быть крестьянкой, а хочет быть дворянкой. ЭПИЗОД 6: старуха велит страже запереть старика в сарае. Старик просит у рыбки помощи. Старуха опять же остается у разбитого корыта.
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