Расскажите о еретических течениях по плану: 1) название ереси; 2) как широко ересь б??ла распространена; 3) основные взгляды еретиков.
История
Расскажите о еретических течениях по плану: 1) название ереси; 2) как широко ересь б??ла распространена; 3) основные взгляды еретиков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 течение яна гуса. Была распространена в Чехии. Гус считал что храм это и есть человек, высмеивал поведение священников и т.д. После начала учений Яна в Чехии было востание. После всего этого Гуса убили.
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