Миша читал в компьютере книжку и текст отображался немного странно . над перво главой было написано Л, над второй -ЛЛ, над тетьей-ЛЛЛ, над четвёртой -Лк. а что было написано над пятой главой

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Миша читал в компьютере книжку и текст отображался немного странно . над перво главой было написано Л, над второй -ЛЛ, над тетьей-ЛЛЛ, над четвёртой -Лк. а что было написано над пятой главой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над пятой главе было написано К это как в римских цифрах Л это один а по римски это I ЛЛ это 2 а по римски II ЛЛЛ это 3-III 4 это IV в задаче это Лк а пять  по римски это V а тут это К только К обязательно должна быть большой она ведь в начале стоит!!!  
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