Стих о котенке 4 и более строк , самим не с интернета
Литература
Стих о котенке 4 и более строк , самим не с интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был котенок, Белый миленький пушок. Будто поросенок, Связанный в мешок.
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