В хозяйстве собрали 356 тонн картофеля.Это на 231 тонну больше,чем свёклы.Сколько тонн свёклы собрали в хозяйстве?Пожалуйста помогите составить условие,без решения.

Математика
В хозяйстве собрали 356 тонн картофеля.Это на 231 тонну больше,чем свёклы.Сколько тонн свёклы собрали в хозяйстве?Пожалуйста помогите составить условие,без решения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель=356т свекла-? на 231т <чем картофель
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