В хозяйстве собрали 356 тонн картофеля.Это на 231 тонну больше,чем свёклы.Сколько тонн свёклы собрали в хозяйстве?Пожалуйста помогите составить условие,без решения.

Математика

В хозяйстве собрали 356 тонн картофеля.Это на 231 тонну больше,чем свёклы.Сколько тонн свёклы собрали в хозяйстве?Пожалуйста помогите составить условие,без решения.

Автор: Гость