Чему меня учит и что больше мне понравилось из произведения Недоросль

Литература
Чему меня учит и что больше мне понравилось из произведения Недоросль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В этой комедии автор нам четко показывает каким не нужно становиться .Тому наглядный пример его персонаж Митрофанушка ,который был не в состоянии постичь даже самые простые азы знаний.К тому же ,был очень ограничен и невоспитан.Он был лишен чувства такта и позволял себе издеваться над родными и дворовыми.Так давайте не будем похоже на таких Митрофанушик .Именно к этому призывал автор в своей комедии "Недоросль".
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