Сообщения о слюда биотит

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Биоти́т — минерал, представляет собой калий-алюминий-магний-железосодержащую слюду. Широко распространен и составляет 2,5 — 3 % земной коры. Название дано по фамилии французского физика Жан Батиста Био (1774—1862).