Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста четыре слова:односложное,двусложное,трехсложное и четырехсложное.
Русский язык
Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста четыре слова:односложное,двусложное,трехсложное и четырехсложное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кряк,птицы, крякает,называют
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял
Русский язык
Математика
Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56...