Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста четыре слова:односложное,двусложное,трехсложное и четырехсложное.

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Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста четыре слова:односложное,двусложное,трехсложное и четырехсложное.

Автор: Гость