Кого эксплуатировали или кем эксплуатировались ремесленники и бедняки ; чем влад??ли бедняки; какую роль играли в управлении городом ? ПОЖАЛУЙСТА ОЧЧЧЧЕЕЕЕЕННЬ СРОЧНО !!!!! ПЛИЗ !!!!!! ( даю 30 б. )

Гость: Гость:

Производственную основу средневекового города составляли ремесла и «ручные» промыслы. Ремесленник, подобно крестьянину, был мелким производителем, который владел орудиями производства, самостоятельно вел свое хозяйство, основанное преимущественно на личном труде. «Приличное его положению существование, — а не меновая стоимость как таковая, не обогащение как таковое...» являлось целью труда ремесленника. Но в отличие от крестьянина специалист-ремесленник, во-первых, с самого начала был товаропроизводителем, вел товарное хозяйство. Во-вторых, он не столь нуждался в земле как средстве непосредственного производства. Поэтому городское ремесло развивалось, совершенствовалось несравненно быстрее, нежели сельское хозяйство и ремесло деревенское, домашнее. Примечательно также, что в городском ремесле внеэкономическое принуждение в виде личной зависимости работника не было необходимостью и быстро исчезло. Здесь имели место, однако, другие виды внеэкономического принуждения, связанные с цеховой организацией ремесла и корпоративно-сословным, феодальным в своей основе характером городского строя (принуждение и регламентация со стороны цехов и города и т.д.). Это принуждение исходило уже от самих горожан.