Какие редкие украшают человека?

Гость: Гость:

У каждого человека своё мнение и варианты ответа на этот вопрос, так же и у меня, вот мои варианты: самое главное что украшает человека это: его богатый и добрый внутренний мир. так же человека могут украшать драгоценности: золото, камни и т. д. полезные, хорошие поступки.