Какие редкие украшают человека?
Окружающий мир
Какие редкие украшают человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека своё мнение и варианты ответа на этот вопрос, так же и у меня, вот мои варианты: самое главное что украшает человека это: его богатый и добрый внутренний мир. так же человека могут украшать драгоценности: золото, камни и т. д. полезные, хорошие поступки.
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