1228-1229 год событие

История
1228-1229 год событие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взятие Иерусалима в ходе крестового похода. 
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