1228-1229 год событие
История
1228-1229 год событие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взятие Иерусалима в ходе крестового похода.
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