Где на Земле меньше всего заметна смана времён года и почему?

Окружающий мир
Где на Земле меньше всего заметна смана времён года и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Африке так как там вечное солнце и жара
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