Помогите пожалуйста с номером 11 и 13, срочно! Сделайте только те пункты, которые выделены карандашом. Заранее спасибо

Алгебра

Помогите пожалуйста с номером 11 и 13, срочно! Сделайте только те пункты, которые выделены карандашом. Заранее спасибо

Автор: Гость