Помогите пожалуйста с номером 11 и 13, срочно! Сделайте только те пункты, которые выделены карандашом. Заранее спасибо
Алгебра
Помогите пожалуйста с номером 11 и 13, срочно! Сделайте только те пункты, которые выделены карандашом. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 -7√2t²z+7√3t³z³ 13 а)10x²+14xy-2x-15xy-21y²+3y=10x²-xy-2x-21y²+3y б)a³-b³ е)x³+1
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