Впечетления о книге Али и Нино (5-7 предложений) ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНОО!!!

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Я всегда с большой неохотой берусь читать "чистокровные" истории о любви - поэтому выпавшая на флэшмобе книга заставила меня слегка насторожиться уже из-за одного ее названия. И все же у "Али и Нино" четыре звезды, даже несмотря на мое изначальное предубеждение к "любовности"