Одноклассница попросила объяснить тему по химии , я её знаю но объяснить не могу )) стыдно пипец
Химия
Одноклассница попросила объяснить тему по химии , я её знаю но объяснить не могу )) стыдно пипец
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Гость:
Нужно повторить тему тебе тему и ей рассказать как ты понял.И главное не бояться =)
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