Життя середньовічних селян

Гость: Гость:

Рыцари считали крестьян людьми второго сорта: низкими, необразованными, грубыми. Но вместе с тем крестьяне играли важнейшую роль в жизни средневекового общества. Считалось, что крестьяне, как еретики и евреи, являются потомками ветхозаветного Ханаана, который был сыном Хама. Хам, в свою очередь, был одним из сыновей Ноя, который надсмеялся над Ноем отца, когда тот был пьян. Ной сказал Ханаану пророческие слова: «Раб рабов будет он у братьев своих». Вот и стали потомки Ханаана крестьянами, которые занимали самое низкое положение в средневековом обществе. Вместе с тем, согласно христианской морали, которая в Средневековье была господствующей, крестьяне – это люди, души который легче достигнут царства Божия, потому как крестьяне бедны. Действительно, бедность крестьян в Средневековье не знала пределов. Они постоянно голодали, умирали от многочисленных болезней во время эпидемий. Они пытали протестовать против феодалов, но силы бедных крестьян и хорошо вооруженных рыцарей были неравными. Крестьян презирали. Им говорили о том, что они живут на земле феодала или на земле, которая принадлежит монастырю. Следовательно, все, что находится в их хозяйстве, также принадлежит феодалу. Крестьянину принадлежит только его жизнь. Крестьяне часто воровали урожай с полей своего господина и поджигали его с целью отомстить за мздоимство, охотились в господских лесах без разрешения, ловили рыбу в господских водоемах, за что их жестоко наказывали. Крестьяне не имели права покидать господские земли без разрешения. Беглых крестьян ловили и жестоко наказывали. Крестьяне вынуждены были обращаться к своему господину, если возникала необходимость решить какой-нибудь спор. Господин должен был рассудить крестьян по справедливости