узнай лексическую единицу поиграть теристики. Приведи по 2-3 примера на каждый слу??ай. 1. эти слова пришли из другого языка и могут иметь исконно русский синоним-... . 2. эти слова употребляются только жителями определенной те...

Русский язык

узнай лексическую единицу поиграть теристики. Приведи по 2-3 примера на каждый слу??ай. 1. эти слова пришли из другого языка и могут иметь исконно русский синоним-... . 2. эти слова употребляются только жителями определенной территории могут иметь синонимы из литературного языка -... . 3. новые слова, возникающие в языке,-... . 4. слова, вышедшие из активного повседневного употребления,-... . 5. слова которые употребляются людьми одной професии,-... . 6. слова, которые обозначают научные понятия,-... .

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