Уроки и перемены длятся 6 ч. На уроки уроки уходит 0, 75 этого времени.Сколько времен?? приходится на все перемены?

Гость: Гость:

6 ч*0,75=4,5 ч (уроки) 6 ч-4,5 ч=1,5 ч Ответ: на перемены приходится 1,5 часа Или 1 - все время 1-0,75=0,25 (на перемены) 6 ч*0,25=1,5 ч Ответ: на перемены приходится 1,5 часа