Уроки и перемены длятся 6 ч. На уроки уроки уходит 0, 75 этого времени.Сколько времен?? приходится на все перемены?
Математика
Уроки и перемены длятся 6 ч. На уроки уроки уходит 0, 75 этого времени.Сколько времен?? приходится на все перемены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 ч*0,75=4,5 ч (уроки) 6 ч-4,5 ч=1,5 ч Ответ: на перемены приходится 1,5 часа Или 1 - все время 1-0,75=0,25 (на перемены) 6 ч*0,25=1,5 ч Ответ: на перемены приходится 1,5 часа
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