Твір характеристика Джима гокінса

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Найзнаменитіший твір Стівенсона — роман «Острів скарбів». Якось у трактир «Адмірал Бенбоу» прийшов старий моряк. За ним везли його морську скриню. Моряк назвався капітаном. Він розповів юнакові Джиму Хокінсу, що за його скринею полює якийсь одноногий моряк. Незабаром капітан помер від апоплексичного удару. Джим Хокінс знайшов у скрині карту пірата Флінта. На ній було відзначене місце, де пірат сховав свої скарби. І от уже Джим Хокінс на кораблі «Іспаньола» пливе назустріч небезпекам, до Острова скарбів. Команду йому допоміг зібрати моряк, що погодився бути на шхуні кухарем. Звали його Довготелесий Джон Сільвер. У нього не було однієї ноги, але він викликав у Джима довіру. Одного разу, по шляху до острова, Джим випадково підслухав розмову Сільвера, з якої він довідався, що Сільвер теж полює за скарбами Флінта і для цього він і найнявся на корабель. Джим повідомив про змову капітану, і той вирішив підмінити карту, щоб Сільвер не міг по ній знайти золото Флінта. Те, що сталося далі з учасниками експедиції на Острів скарбів, переконує нас у мужності, сміливості і спритності Джима Хокінса, у його готовності принести себе в жертву в ім'я справжньої дружби. Він наважився на відчайдушний вчинок і вирушив на берегу, шлюпці, де знаходилися змовники. Цей учинок згодом врятував від смерті і його самого, і його товаришів. На острові Джима очікували захоплюючі, але небезпечні для життя пригоди. Утікши від Сільвера, він потрапляє в болото, вибирається з нього, пробирається крізь зарості, натикається на отрутних змій... На острові Джим зустрічає Бена Ганна, залишеного тут три роки тому. Бен повідав Джиму свою сумну історію, сподіваючись, що юнак врятує його. Романтична натура Джима шукала подвигів, його безстрашне серце підказувало йому подальші дії. Йому вдалося повернутися до своїх і розповісти про Бена Ганна. Тим часом пірати і не думали здаватися. Тоді юнак Джим вирішив діяти. Його план був не таким уже поганим: треба було знайти човен Бена Ганна, користуючись нічною темрявою, підплисти до «Іспаньоли» і перерізати якірний канат. Джим повинний був перешкодити розбійникам вийти в море. Переживши ще ряд пригод, він домігся свого. Йому вдалося посадити шхуну на мілину. «Іспаньола» була вирвана з рук бандитів. «Лучшего дела ты не сделаешь за всю твою жизнь, даже если доживешь до ста лет.. » — сказав Джиму доктор Лівсі. Але є ще одна обставина, що доводить високі моральні якості Джима Хокінса: він врятував життя одноногому Джонові Сільверу. Для Джима Хокінса його подорож на Острів скарбів не була спробою розбагатіти. Йому хотілося випробувати свої сили в нерівній сутичці зі стихією, довести самому собі, що не золотом виміряються людські стосунки. Він з честю вийшов із всіх випробувань.