Кабат кабат корпе дегенде кабат кабат сын есим болама???

Қазақ тiлi
Кабат кабат корпе дегенде кабат кабат сын есим болама???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ия қандай көрпе қабат қабат көрпе
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