4 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
4 предложений с 2 фразеолгизмами в тексте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд должен прийти с минуты на минуту. С такими ребятами каши не сваришь. Брат был вне себя от ярости. На репетиции певец сорвал голос. В это раз мальчики вернулись с рыбалки с пустыми руками. Егор сидел ни жив, ни мертв, ожидая наказания. Храни в тайне то, что я тебе сказал. У моего дедушки золотые руки.
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