Уменьшаемое 35 вычитаемое 2 какая разность
Математика
Уменьшаемое 35 вычитаемое 2 какая разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность будет 33 т.к уменьшаемое-вычитаемое=разность 35-2=33
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