За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?

Математика
За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч-15бабочек 3-? 15:2=7,1(бабочек)-за 1 час 7,1*3=21.3бабочек за 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополни текст именами существительными Звоном и солнцем наполнена весна-...... .Чуд??сная........капели,первое........птиц,.......кристальных ручей...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским
Ответить
Биология
Рассказать о причинах сцепленного наследования признаков. Нужен развернутый отв??т, 5+ предложений. = 50 баллов.
Ответить
Русский язык
Впечетления о книге Али и Нино (5-7 предложений) ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНОО!!!
Ответить
Химия
Одноклассница попросила объяснить тему по химии , я её знаю но объяснить не могу )) стыдно пипец
Ответить