За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?
Математика
За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ч-15бабочек 3-? 15:2=7,1(бабочек)-за 1 час 7,1*3=21.3бабочек за 3 часа
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