За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?

Математика

За 2 часа дети поймали на пляже 15 бабочек.Сколько бабочек они поймают за 3 часа?можно ли количество пойманных бабочек и время,за которое их поймали,назвать прямо пропорциональными величинами?

Автор: Гость