Пример роли труда в достижении успеха в жизни
Обществознание
Пример роли труда в достижении успеха в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты ленивый, и ничего не предпринимаешь для успеха, то ничего и не получится, это же логично!)
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