Отметьте верное определение "временнообязанные крестьяне"
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Отметьте верное определение "временнообязанные крестьяне"
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Временнообязанные крестьяне — категория («разряд») бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости, но имеuщие некоторые обязательства перед помещиком
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