Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска света,в сторожке лесника,хлопотливая хозяйка,так хорошо.

Гость: Гость:

Зима. Холодный ветер бросает снег в стекло. Он запорошил все вокруг, сугробы намело. Зимою рано вечереет, а лес загадочно звенит. На проводе фонарь танцует, танцует и скрипит, Спешим. Узкая полоска света нам пролагает путь, Вот дом и хлопотливая хозяйка открыла дверь. В сторожке лесника тепло, огонь в печи, так хорошо, что вьюга за окном молчит.