Откуда в клетках берутся аминокислоты для синтеза белков? Тема: Биосинтез белка (9??ласс)
Биология
Откуда в клетках берутся аминокислоты для синтеза белков? Тема: Биосинтез белка (9??ласс)
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