Почему парламет,впервве собранный в черезвучайной обстановке,не исчез с её измен??нием,а проибрёл постоянный характер?

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Нуждаясь в широкой поддержке своей власти , Монфор в 1265 году впервые созвал собрание на которое были приглашены представители рыцарей и городов . Это собрание получило название парламент . После гражданской войны стало очевидно что без поддержки сословий управлять страной чрезвычайно сложно. Поэтому король Эдуард 1 стал регулярно использовать парламент в управлении государством .