Почему парламет,впервве собранный в черезвучайной обстановке,не исчез с её измен??нием,а проибрёл постоянный характер?
История
Почему парламет,впервве собранный в черезвучайной обстановке,не исчез с её измен??нием,а проибрёл постоянный характер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нуждаясь в широкой поддержке своей власти , Монфор в 1265 году впервые созвал собрание на которое были приглашены представители рыцарей и городов . Это собрание получило название парламент . После гражданской войны стало очевидно что без поддержки сословий управлять страной чрезвычайно сложно. Поэтому король Эдуард 1 стал регулярно использовать парламент в управлении государством .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска с...
Русский язык
Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска с...
Обществознание