Из сказки лёгкие шаги 1 вопрос . Каких слов и каких вещей, предметов ( иногда говор??т-реалий) не знала девочка?почему

Литература

Из сказки лёгкие шаги 1 вопрос . Каких слов и каких вещей, предметов ( иногда говор??т-реалий) не знала девочка?почему

Автор: Гость