Из сказки лёгкие шаги 1 вопрос . Каких слов и каких вещей, предметов ( иногда говор??т-реалий) не знала девочка?почему

Литература
Из сказки лёгкие шаги 1 вопрос . Каких слов и каких вещей, предметов ( иногда говор??т-реалий) не знала девочка?почему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 это просто! прочитай 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами, у которых п??и делении на 43 частное и остаток совпадают
Ответить
История
Почему парламет,впервве собранный в черезвучайной обстановке,не исчез с её измен??нием,а проибрёл постоянный характер?
Ответить
Окружающий мир
Где на Земле меньше всего заметна смана времён года и почему?
Ответить
Русский язык
Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска с...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска с...
Ответить