Решите || вариант дам 12 баллов

Окружающий мир
Решите || вариант дам 12 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Это на каком языке? Жалко что не на русском. Я бы сделал.
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