В конституции РФ есть главы,посвящённые: 1)Местному самоуправлению 2)Президенту РФ 3)Праву на образование 4)Правам ребёнка 5)Истории конституционализма
Обществознание
В конституции РФ есть главы,посвящённые: 1)Местному самоуправлению 2)Президенту РФ 3)Праву на образование 4)Правам ребёнка 5)Истории конституционализма
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Гость:
1,3,4 вроде бы так но проверь ,мб и 2 подходит
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