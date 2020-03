Как я провела это лето. В прошедшем времени, на немецком

Гость: Гость:

Im Sommer haben alle Schüler die Sommerferien. Das ist die schönste Zeit. Das Wetter ist schön. Alles blüht und grünt. Летом у всех учеников каникулы. Это прекрасное время. Погода отличная. Всё цветёт и зеленеет. Manchmal bin ich bei meiner Oma im Dorf. Ich helfe der Oma im Garten gern. Wir pflücken Äpfel und Birnen, gießen die Beete. Es gibt viel Obst und Gemüse. Wir gehen oft in den Wald. Wir sammeln Pilze und Beeren. Иногда я бываю в деревне у бабушки. Я с удовольствием помогаю бабушке в саду. Мы собираем яблоки и груши, поливаем грядки. Есть много овощей и фруктов. Мы часто ходим в лес. Мы собираем грибы и ягоды. Samstags und sonntags mache ich mit meinen Eltern Ausflüge mit dem Auto. Besonders gern machen wir Picknick. Wir besuchen auch Städte und Dörfer. Es gibt hier viel Interessantes. По субботам и воскресеньям я катаюсь с родителями на машине. Нам нравится устраивать пикник. Мы посещаем также города и сёла. Здесь есть много всего интересного. Ich mache immer viele Sommerfotos. In den Ferien fahre ich viel Rad/Skateboard, laufe Rollschuhe, bade im Fluss, liege in der Sonne, mache Sport, bastle, lese Bücher. Meine Sommerferien sind immer toll! Я много фотографирую летом. В каникулы я катаюсь на велосипеде/скейте, на роликовых коньках, купаюсь в реке, загораю, занимаюсь спортом, мастерю, читаю. Мои каникулы всегда отличные!