Решить пример. Очень нужно.
Математика
Решить пример. Очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^x-3=4^2-x 2^3(x-3)=2^2(2-x) 3x-9=4x-2x x=9
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