2. Уточните, каков объём оперативной памяти компьютера, к которому вы имеете досту?? дома. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк по 60 символов в каждой строке, а дл...
Информатика
2. Уточните, каков объём оперативной памяти компьютера, к которому вы имеете досту?? дома. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк по 60 символов в каждой строке, а для хранения одного символа требуется 8 битов)? Какой была бы высота такой стопки страниц, если высота стопки из 100 страниц равна 1 см? 3. На компакт-диске объёмом 600 Мбайт размещён фотоальбом, каждое фото в котором занимает 400 Кбайт. Сколько времени займет просмотр всех фотографий, если на просмотр одной уходит 5 секунд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть объем оперативной памяти 4Гб 4Гб = 4 * 1024 * 1024 * 1024 байт = 4 294 967 296 байт Вес одного символа 8 бит = 1 байт Вес страницы = 40 * 60 * 1 байт = 2400 байт Кол-во страниц = 536 870 912 000 / 2400 = 1 789 569.70666667 Округляем в меньшую сторону, ведь страниц может быть только целое кол-во = 1 789 569 Высота = 1 789 569 / 100 = 17 895.7 см 600 Мбайт = 614 400 кбайт Кол-во фото 614400 / 400 = 1 536 Время = 1536 * 5 с = 7 680 с = 2.13333333333333 часов
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