2. Уточните, каков объём оперативной памяти компьютера, к которому вы имеете досту?? дома. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк по 60 символов в каждой строке, а дл...

Информатика

2. Уточните, каков объём оперативной памяти компьютера, к которому вы имеете досту?? дома. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк по 60 символов в каждой строке, а для хранения одного символа требуется 8 битов)? Какой была бы высота такой стопки страниц, если высота стопки из 100 страниц равна 1 см? 3. На компакт-диске объёмом 600 Мбайт размещён фотоальбом, каждое фото в котором занимает 400 Кбайт. Сколько времени займет просмотр всех фотографий, если на просмотр одной уходит 5 секунд?

Автор: Гость