Помогите пожалуйста) задание не совсем обычное) помогите придумать партию и описать ее направления,можно с лозунгами. А теперь вся необычность: тема полный бред,о том,что у вас накипело,например,о бесплатной еде,людях с маленьк...
Обществознание
Помогите пожалуйста) задание не совсем обычное) помогите придумать партию и описать ее направления,можно с лозунгами. А теперь вся необычность: тема полный бред,о том,что у вас накипело,например,о бесплатной еде,людях с маленьким ростом(одноклассники писали даже о том,чтобы разрешили наркотики). если можно,то ответьте как можно быстрее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партия : Свободная страна В данной партии можно брать еду или товары из любого магазина раз в неделю , но что бы сума не превышала 5.000 рублей . Лозунг : ДЛЯ ВСЕХ ВСЁ !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Миша читал в компьютере книжку и текст отображался немного странно . над перво главой было написано Л, над второй -ЛЛ, над тетьей-ЛЛЛ, над четвёрто...
Русский язык
Українська мова