Помогите пожалуйста) задание не совсем обычное) помогите придумать партию и описать ее направления,можно с лозунгами. А теперь вся необычность: тема полный бред,о том,что у вас накипело,например,о бесплатной еде,людях с маленьк...

Обществознание

Помогите пожалуйста) задание не совсем обычное) помогите придумать партию и описать ее направления,можно с лозунгами. А теперь вся необычность: тема полный бред,о том,что у вас накипело,например,о бесплатной еде,людях с маленьким ростом(одноклассники писали даже о том,чтобы разрешили наркотики). если можно,то ответьте как можно быстрее)

Автор: Гость