Почему королевская власть в Англии в 11-12 вв.была более прочной чем во Франции?Поче??у в 13 в. положение изменилась?
История
Почему королевская власть в Англии в 11-12 вв.была более прочной чем во Франции?Поче??у в 13 в. положение изменилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Англии воины были более лучше подготовленные к войне и тд , но во Франции число воинов было больше .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши текст по данному названию и ключем сочетанием слов.Зимний вечер. Рано вечереет,холодный ветер,запорошил всё вокруг,узкая полоска с...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t^3-3t^2-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 с...
Математика
В классе 40 человек. Из них 26 человек играют в баскетбол, 25 занимаются плаванием, 27 ходят на лыжах. Одновременно занимаются плаванием и баскетбо...
Обществознание
Помогите пожалуйста) задание не совсем обычное) помогите придумать партию и описать ее направления,можно с лозунгами. А теперь вся необычность: тем...