Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t^3-3t^2-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу - Материальная точка движется по закону S=2t^3-3t^2-1. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t=2 секунды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2*2^3-3*2^2-1=16-12-1=3
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